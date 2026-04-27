نقص فيتامين B12: سبب خفي للإرهاق وضعف العضلات والتنميل



يتناول التقرير دور فيتامين B12 الحيوي في الجسم، باعتباره عنصرًا أساسيًا لإنتاج خلايا الدم الحمراء ودعم الجهاز العصبي.

ويشير إلى أن نقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلى إرهاق مزمن، ضعف في العضلات، وضيق في التنفس نتيجة تراجع قدرة الدم على نقل الأكسجين بكفاءة، إضافة إلى أعراض عصبية مثل التنميل، الوخز، وصعوبة التوازن بسبب تأثر غلاف الأعصاب.

كما يوضح أن فيتامين B12 يوجد بشكل رئيسي في المصادر الحيوانية مثل اللحوم الحمراء، الكبد، الأسماك، البيض، ومشتقات الحليب، إضافة إلى الأغذية المدعمة.

ويحذر التقرير من أن بعض حالات النقص قد تتطلب مكملات أو حقنًا طبية، خصوصًا عند وجود مشاكل في الامتصاص، مؤكدًا أهمية الفحص الطبي عند استمرار الأعراض.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.