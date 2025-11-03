صحة

نادي ليونز طرابلس ليدرز ومحاضرة توعوية حول الوقاية من سرطان الثدي في مستشفى النيني

Published: 8 hours ago
نادي ليونز طرابلس

نظم نادي ليونز طرابلس ليدرز برئاسة الليون لينا دهب ولجنة التوعية الصحية في مستشفى النيني برئاسة المدير الطبي الدكتور الياس بيطار، ولجنة التوعية الصحية في جمعية اندية الليونز الدولية، المنطقة٣٥١،  محاضرة هامة عن سبل الوقاية من سرطان الثدي والتشخيص المبكر، واهمية الآلة الحديثة لتصوير الثدي : 3dimensional digital Tomo Mammography 

التي استقدمها مستشفى النيني في القدرة التشخيصية التي تساوي  ضعف قدرة الآلة القديمة.

 كما تحدث في هذا الاطار،  كل من الدكتور طارق بدرة والدكتورة ليلى عبس، بحضور حاكم المنطقة الليون ميشال حسون ،والحاكم السابق  المباشر الليون جوزيف ابو خليل والحاكم السابق الليون نبيل نصور .

