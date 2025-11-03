نادي ليونز طرابلس ليدرز ومحاضرة توعوية حول الوقاية من سرطان الثدي في مستشفى النيني

نظم نادي ليونز طرابلس ليدرز برئاسة الليون لينا دهب ولجنة التوعية الصحية في مستشفى النيني برئاسة المدير الطبي الدكتور الياس بيطار، ولجنة التوعية الصحية في جمعية اندية الليونز الدولية، المنطقة٣٥١، محاضرة هامة عن سبل الوقاية من سرطان الثدي والتشخيص المبكر، واهمية الآلة الحديثة لتصوير الثدي : 3dimensional digital Tomo Mammography

التي استقدمها مستشفى النيني في القدرة التشخيصية التي تساوي ضعف قدرة الآلة القديمة.

كما تحدث في هذا الاطار، كل من الدكتور طارق بدرة والدكتورة ليلى عبس، بحضور حاكم المنطقة الليون ميشال حسون ،والحاكم السابق المباشر الليون جوزيف ابو خليل والحاكم السابق الليون نبيل نصور .

