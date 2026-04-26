من الطبيعة إلى العيادة.. مركّب فطري يغيّر قواعد علاج الاكتئاب

كشفت مراجعة علمية نُشرت في مجلة Nature Mental Health عن نتائج واعدة لاستخدام مركّب “السيلوسيبين” المستخلص من بعض أنواع الفطر في علاج الاكتئاب، خاصة الحالات المقاومة للعلاجات التقليدية.

الدراسة، التي حلّلت 15 تجربة سريرية شملت أكثر من 800 مشارك، أظهرت أن المادة ساهمت في خفض أعراض الاكتئاب بشكل ملحوظ مقارنة بالعلاج الوهمي وبعض مضادات الاكتئاب التقليدية.

ويعمل الباحثون من جامعات مثل بنسلفانيا وفريجي أمستردام على تطوير ما يُعرف بـ“المراجعة الحية” للأبحاث، لمتابعة التطورات السريعة في هذا المجال.

ورغم النتائج المشجعة، شدّد العلماء على ضرورة إجراء دراسات أوسع وأكثر دقة لتأكيد الفعالية وتحديد الجرعات المثالية، مع استمرار الأبحاث حول استخدام مواد مشابهة لعلاج اضطرابات نفسية أخرى مثل اضطراب ما بعد الصدمة.

