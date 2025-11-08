حملة توعوية حول مرض السكري في جامعة بيروت العربية – فرع طرابلس

نظّمت كلية العلوم الصحية في جامعة بيروت العربية– فرع طرابلس، حملة توعوية حول مرض السكري، بالتعاون مع مركز الإرشاد الطبي في برقايل – عكار.

وتضمّنت الحملة فحوصات للمؤشرات الحيوية، الكتلة العضلية، مستوى السكر في الدم، مخزون السكر، والدهون في الدم، إضافةً إلى محطات توعوية حول الغذاء الصحي، أعراض مرض السكري ومضاعفاته، والعناية بالقدم لدى المرضى.

شارك في الحملة خمسة وعشرون طالبًا تحت إشراف مديرة الكلية الدكتورة نسرين بيسار، وأساتذة الكلية: الدكتور صلاح غندور والدكتورة مها دنكر من قسم التمريض، والدكتورة ريان قصير من قسم المختبرات الطبية، والدكتورة روزي متري من قسم التغذية وتنظيم الغذاء.

وشمل النشاط ٨٦ مريضًا من برقايل والقرى المحيطة، حيث تلقوا الفحوصات والاستشارات اللازمة، واستفادوا من المعلومات التوعوية حول طرق الوقاية وإدارة مرض السكري في حياتهم اليومية.

وأكدت إدارة الكلية على أهمية هذه الحملات في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع المحلي، وتعزيز دور الطلاب في خدمة المجتمع وتطبيق المعرفة العلمية بشكل عملي يخدم المرضى ويحد من مضاعفات الأمراض المزمنة مثل السكري.

