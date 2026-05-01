محتوى “الجسد المثالي” على TikTok يهدد ثقة الشباب بأنفسهم

كشفت دراسة حديثة أن التعرض حتى لبضع دقائق فقط من مقاطع اللياقة البدنية والمكملات الغذائية على منصة “تيك توك” يمكن أن يؤثر سلبًا على نظرة الشباب لأجسامهم. الدراسة، التي أُجريت على أكثر من 280 شابًا، أظهرت أن مشاهدة هذا النوع من المحتوى تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الرضا عن الجسم وزيادة الرغبة في استخدام مكملات مثل الكرياتين.

ويرجع هذا التأثير السريع إلى الصور المثالية التي تروّج لها هذه المقاطع، ما يدفع الشباب إلى مقارنة أنفسهم بها والشعور بعدم الرضا. كما حذّر الباحثون من أن هذا النوع من المحتوى قد يساهم في اضطرابات نفسية مرتبطة بصورة الجسم، وربما يدفع البعض إلى سلوكيات غير صحية بحثًا عن نتائج سريعة.

ورغم ذلك، يؤكد الخبراء أن ليس كل محتوى اللياقة ضارًا، لكن المشكلة تكمن في الرسائل المضللة والمبالغ فيها، ما يستدعي تعزيز الوعي والتفكير النقدي لدى المستخدمين، خاصة فئة الشباب.

