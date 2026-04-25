ما هي أسباب الخمول بعد الظهر وما هو العلاج؟

يشير تقرير صحي إلى أن الشعور بالخمول في فترة ما بعد الظهر شائع عند الكثير من الناس، وقد يكون فنجان القهوة الصباحي أحد أسبابه. فالكافيين يمنع مادة “الأدينوزين” المسؤولة عن النعاس، لكن بعد زوال تأثيره تتراكم هذه المادة فجأة في الدماغ مما يسبب تعبًا مفاجئًا.

كما أن هذا الخمول يرتبط أيضًا بالإيقاع الطبيعي للجسم الذي ينخفض فيه النشاط بين الساعة 1 و3 ظهرًا، إضافة إلى تأثير الغذاء، خصوصًا الوجبات الغنية بالسكريات التي ترفع السكر بسرعة ثم تسبب هبوطًا مفاجئًا.

وينصح الخبراء للحفاظ على الطاقة بشرب الماء، وتأخير القهوة بعد الاستيقاظ بنحو 90 دقيقة، وتناول وجبات متوازنة، مع القيام بحركة خفيفة خلال النهار.

