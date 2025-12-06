محاضرة صحية عن ترقق العظام في كفردلاقوس – زغرتا بمشاركة واسعة

نظّمت بلدية كفردلاقوس- قضاء زغرتا، بالتعاون مع شركة IYAMED وبإشراف رئيس البلدية الدكتور جيلبير انطونيوس نكد، محاضرة حول ترقّق العظام، تضمنت فحوصات مجانية واستشارات طبية لنساء من البلدة والجوار. وقد جرى توزيع جرعات EURO D 10000 على المشارِكات اللواتي أظهرت نتائج الفحوص حاجتهنّ لهذا النوع من العلاج.

وأشادت البلدية في بيان ب”المشاركة الكثيفة التي شهدها هذا النشاط”، مشيرة الى ان “هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة مبادرات صحية تعمل عليها البلدية، حرصًا منها على توفير خدمات طبية أساسية تُسهم في دعم المجتمع المحلي وتعزيز صحته”.

