فيروس “هانتا” يعود للواجهة بعد وفيات وإصابات على متن سفينة سياحية

أعاد ظهور حالات مشتبه بها من فيروس فيروس هانتا على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي، المخاوف العالمية من هذا المرض النادر والخطير، بعد تسجيل وفيات وإصابات خلال رحلة بحرية.

وبحسب تقارير طبية، فإن الفيروس يُنقل أساسًا عبر القوارض، من خلال استنشاق جزيئات ملوثة ببولها أو لعابها أو فضلاتها، ما يجعله صعب الاكتشاف في مراحله الأولى.

ويؤكد خبراء أن المرض قد يبدأ بأعراض بسيطة مثل الحمى وآلام العضلات، لكنه قد يتطور سريعًا إلى مضاعفات خطيرة تشمل فشلًا تنفسيًا أو نزيفًا داخليًا، مع غياب علاج نوعي مباشر حتى الآن، ما يجعل التدخل الطبي المبكر العامل الأهم في إنقاذ المصابين.

الحادثة أعادت تسليط الضوء على خطورة الفيروسات المنقولة من الحيوانات إلى الإنسان، وعلى ضرورة مراقبة البيئات المغلقة والمناطق المعرضة لتلوث القوارض، خاصة في الأماكن المزدحمة مثل السفن.

