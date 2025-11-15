بالصور: الطبيب العالمي غابي معوّض يحصد جائزة من أبرز الجوائز العالمية في مجال الجراحة الروبوتية لعام 2025

أعلنت مؤسسة AAGL (FAAGL) عن اختيار الزغرتاوي الدكتور غابي معوّض لنيل جائزة خافيير ماجرينا للتميّز في الروبوتات لعام 2025، إحدى أبرز الجوائز العالمية في مجال الجراحة الروبوتية، وذلك خلال المؤتمر العالمي لـ AAGL حول جراحة المنظار النسائي المتقدمة (MIGS)، والذي سيُعقد في فانكوفر – كندا بين 8 و11 تشرين الثاني 2025.

الطبيب العالمي غابي معوّض يحصد جائزة من أبرز الجوائز العالمية في مجال الجراحة الروبوتية لعام 2025 pic.twitter.com/eWhXjF6Qo9 — Cedar News (@cedar_news) November 15, 2025

وتُمنح هذه الجائزة للدكتور معوّض تقديرًا لدوره البارز كأحد أبرز الجراحين الروبوتيين وأكثرهم تأثيرًا وابتكارًا، ولإسهاماته العلمية والتعليمية من خلال تدريبه أطباء من مختلف دول العالم على أحدث تقنيات الجراحة الروبوتية، ما جعله يحظى باحترام كبار روّاد هذا المجال عالميًا.

وتأتي الجائزة تخليدًا لإرث الدكتور خافيير ف. ماجرينا، أحد أعمدة الجراحة النسائية الروبوتية عالميًا، والذي ترك بصمة عميقة عبر تدريبه ومحاضراته وابتكاراته التقنية التي أحدثت نقلة نوعية في هذا المجال.

وتم تكريم الدكتور معوّض على المسرح خلال حفل توزيع الجوائز مساء الأحد في 9 تشرين الثاني 2025، حيث القى كلمة مقتضبة بالمناسبة جاء فيها:”

كلمة الدكتور غابي معوّض بعد نيله الجائزة

قال الدكتور غابي معوّض في مستهلّ كلمته:

“شكرًا لمؤسّسة A.A.G.L. وللدكتور هافيار ماغريرا. إنّه لشرف عظيم لي أن أنال هذه الجائزة المرموقة للتميّز في مجال الروبوتات. عادةً عندما يتسلّم أحدهم جائزة، يقولون إنّها إمّا تكريم وداعي أو إشارة إلى أنّ صاحبها على وشك التقاعد والانتقال إلى لعب الغولف بدوام كامل. دعوني أطمئنكم: أنا لست ذاهبًا إلى أيّ مكان في الوقت القريب!”

وأضاف:

“لقد بدأت رحلتي في لبنان، ومعي أكثر بقليل من مجرّد حلم. كان معي الإيمان بأنّ العمل الجاد، والفضول، والمثابرة، والشجاعة قادرة على أن تعيد صياغة مستقبلي من جديد… وقد فعلت. لقد واجهتُ، مثل كثيرين منكم، مصاعب كثيرة ونكسات وتحديات لا تُحصى، لكنني لم أفقد الإيمان يومًا بأنني قادر على أن أصبح جرّاحًا أفضل وإنسانًا أفضل.”

وتابع قائلاً:

“عندما بدأتُ بالجراحة الروبوتية قبل نحو خمسة عشر عامًا، كان هذا المجال يسير عكس التيار. ومع ذلك، ورغم الطريق المليء بالعقبات، فإنّ كل عقبةٍ من تلك العقبات زادتني عزيمة، ودَفعتني خطوةً إلى الأمام، أقرب إلى حلمي… وإلى الحالمين الشباب الحاضرين بيننا الليلة.”

وأضاف مؤكّدًا:

“أقول لكم في هذه اللحظة تحديدًا: يجب أن تكون هذه اللحظة دليلًا لكم جميعًا. فلونك، وجنسك، وأصولك لا تحدّد مصيرك. عليك فقط أن تتمسّك بإيمانك… وأن تحافظ على شغفك وفضولك. أطلب منكم دائمًا أن تلجأوا إلى معلّميكم وأصدقائكم، وأن تتذكّروا أنّ الابتكار الحقيقي يعود لأولئك الذين يجرؤون على المحاولة، وعلى التعثّر، والسقوط، ثم النهوض من جديد.”

وتابع:

“هذه الجائزة ليست لي وحدي. هي لجميع أساتذتي، ولكلّ من علّمني، ولكلّ مرضاي، ولكلّ طلابي، ولأفراد عائلتي الذين آمنوا بي ودعموني في كل خطوة.”

وختم كلمته بالقول:

“أُكرّس هذه الجائزة للجيل القادم من الجرّاحين — أولئك الذين سيجرؤون على الإيمان، وسيكونون أكثر جرأة، وأكثر عمقًا في الاهتمام، والذين يؤمنون بأنّ بإمكانهم إعادة تعريف الممكن. وشكرًا لكم جميعًا.

، كما حصل على هدية تذكارية خاصة من المؤسسة.

وتضم لجنة الجائزة كبار المتخصصين في الجراحة الروبوتية من الولايات المتحدة والعالم، ما يعكس قيمة هذا التكريم ومستواه الدولي.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.