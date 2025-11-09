موسم إنفلونزا مبكر وقاسٍ.. تحذيرات غير مسبوقة

تتزايد المخاوف الصحية في أوروبا بعد رصد طفرة جينية غير مسبوقة في سلالة H3N2 من فيروس الإنفلونزا الموسمي، يُعتقد أنها ستقود إلى «أسوأ موسم منذ عقد»، مع ارتفاع مبكر في الإصابات بدأ منذ سبتمبر، خلافًا للمعدلات المعتادة في نوفمبر.

وبحسب تقرير لشبكة BBC، فإن الطفرة التي ظهرت خلال يونيو الماضي أتاحت للفيروس تجاوز جزء من المناعة المكتسبة لدى السكان، ما أدى إلى تفشٍّ أسرع داخل المدارس، وزيادة خطر العدوى الشديدة على كبار السن. ويُقدّر معدل الانتشار حاليًا بـ 1.4، أي أن كل 100 مصاب ينقلون الفيروس إلى 140 شخصًا.

وكشف مركز الإنفلونزا العالمي – معهد فرانسيس كريك في لندن عن تسجيل 7 طفرات في توقيت واحد وخارج موسم الإنفلونزا، في سلوك وصِف بأنه «غير معتاد»، ساهم في تسارع انتشار الفيروس خلال الصيف.

وتُظهر المؤشرات الأوروبية تضاعف نسب الفحوصات الإيجابية إلى 12% في سبتمبر، مقارنة بـ6% في 2022 و3% في 2024، تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة وعودة الطلاب إلى المدارس.

وفي بريطانيا، أُعلن إنذار صحي عاجل، على أن يتم توزيع 2.4 مليون جرعة لقاح الأسبوع المقبل، مع التشديد على استخدام مضادات الفيروسات مبكرًا للحد من المضاعفات الخطرة.

وقالت البروفيسور نيكولا لويس مديرة المركز:

«لم نرَ فيروسًا كهذا منذ زمن… أنا قلقة تمامًا. نحن أمام موسم قوي. سلالة H3N2 أكثر شدة بطبيعتها وتضرب كبار السن بقوة.»

وتاريخيًا، تسببت هذه السلالة بآلاف الوفيات، بينها 16 ألف وفاة في موسم 2022-2023. كما شهدت أستراليا هذا العام واحدًا من أسوأ المواسم على الإطلاق، فيما اضطرت اليابان لإغلاق مدارس للحد من التفشي، ما يشير إلى إمكانية وصول الموجة إلى مستوى عالمي.

من جهته، قال كريستوف فريزر من جامعة أكسفورد:

«نحن فعليًا في قلب موسم الإنفلونزا… ومن المرجح أن يكون سيئًا للغاية.»

وفي المقابل، تؤكد هيئة الأمن الصحي في بريطانيا أن اللقاح المتاح ما زال يقدم حماية فعّالة من الحالات الشديدة والاستشفاء، ولو جزئيًا.

ومع اقتراب الشتاء الأوروبي، يجدد الخبراء دعوتهم للفئات الأكثر هشاشة إلى التحصين الفوري، تحسبًا لموسم قد يكون الأشد خلال السنوات العشر الماضية.

