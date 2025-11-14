أطفال شكا يستفيدون من حملة تلقيح مجانية بمشاركة دولية فاعلة

أطلقت بلدية شكا حملة تلقيح مجانية للأطفال من عمر شهرين حتى 18 سنة في قاعة كنيسة سيدة الخلاص، وذلك بفضل دعم كهنة رعية سيّدة الخلاص واحتضانهم لهذه المبادرة الحيوية. وتهدف الحملة إلى تعزيز صحة الأطفال وضمان تلقيهم جميع اللقاحات الأساسية المعتمدة من وزارة الصحة العامة.

دعم دولي ومتابعة متخصصة

تم تنفيذ الحملة بدعم منظمة “اليونيسف” وبالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، مع إشراف ومتابعة فريق من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بالإضافة إلى أطباء قدموا من سويسرا وجنيف للإشراف على سير العمل ميدانيًا.

تنظيم وإشادة بالجهود المحلية

أعرب الفريق الدولي عن إعجابه بالتنظيم الجيد وجودة الخدمات الصحية، مع تقديره لالتزام الفريق المحلي في إنجاح الحملة. ويعد هذا التعاون بين الرعية، والمجتمع المحلي، والجهات الدولية نموذجًا للشراكات الصحية المستقبلية.

تعزيز الصحة والأمان للأطفال

وأكدت بلدية شكا على أهمية تكاتف الجميع من مؤسسات وجمعيات وأفراد لضمان صحة الأطفال وأمانهم، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تؤكد أن صحة الأطفال مسؤولية مشتركة تتطلب جهداً مجتمعياً متواصلاً.

