التزام أبناء شكا بالوقاية يظهر في حملة صحية مميزة

الكشف المبكر عن سرطان البروستات محور حملة توعوية في شكا

نظّمت اللجنة الصحية – شكا، بدعم من البلدية وبالتعاون مع CDC شكا، حملة شاملة للتوعية والفحص المبكر، حيث ركزت على الكشف المبكر عن سرطان البروستات من خلال جلسات توعية وفحوصات PSA، وذلك في مبنى مركز إنماء شكا.

الكشف المبكر عن سرطان البروستات يشمل جلسات توعية وفحوصات مباشرة

قدّم الطبيبان المتخصصان الدكتور سعادة عبّود والدكتور شربل الهاشم جلسة توعية حول صحة البروستات، مؤكدين على علامات الإنذار المبكر وأهمية الفحص الدوري للكشف عن المرض في مراحله المبكرة. وقد ساهمت خبرتهما في نجاح الحملة وإيصال الرسالة بشكل فعال.

الكشف المبكر عن سرطان البروستات يترجم التزام المجتمع الصحي

بعد الجلسة التوعوية، خضع عدد كبير من الرجال للفحص المباشر عبر مختبر داغر – شكا، ما يعكس اهتمام أبناء شكا بصحتهم ووعيهم بأهمية الوقاية والكشف المبكر. وأشاد المنظمون بتفاعل المشاركين، معتبرين أن اليوم شكّل نموذجًا يُحتذى في تعزيز الصحة العامة

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.