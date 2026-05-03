شرب الماء الساخن صباحًا.. عادة قديمة بين الطب الصيني والعلم الحديث

تشهد عادة شرب الماء الساخن في الصباح انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ارتبطت بأنظمة طبية تقليدية مثل الطب الصيني والطب الهندي (الأيورفيدا)، حيث يُعتقد أنها تساهم في تعزيز الصحة العامة.

في الطب الصيني التقليدي، تُفسَّر الصحة على أنها توازن في تدفق الطاقة الحيوية داخل الجسم، المعروفة باسم “تشي”، ويُنظر إلى شرب الماء الفاتر أو الساخن كوسيلة لدعم هذا التوازن وتحسين تدفق الطاقة.

وتشير بعض الممارسات التقليدية إلى أن المشروبات الباردة قد تُسبب اضطرابًا في هذا التوازن، ما يدفع إلى تفضيل المشروبات الدافئة ضمن الروتين اليومي.

أما من الناحية العلمية الحديثة، فالأدلة لا تؤكد معظم الفوائد الشائعة المتداولة مثل حرق الدهون أو “إزالة السموم”، لكن بعض الدراسات تشير إلى فوائد محدودة، مثل تحسين الهضم بشكل طفيف وتخفيف الإمساك وإعطاء تأثير مهدئ على الجسم.

ويؤكد الأطباء أن الأهم صحيًا ليس حرارة الماء بحد ذاتها، بل الحفاظ على ترطيب الجسم بشرب كميات كافية من الماء يوميًا. كما لا توجد أدلة على أن الماء البارد مضر بالصحة كما يُشاع.

ورغم الجدل، يرى مختصون أن هذه العادة قد تحمل فائدة نفسية، إذ تساعد على الاسترخاء وبدء اليوم بهدوء، ما يجعلها عادة مفيدة ضمن نمط حياة متوازن، دون اعتبارها علاجًا بحد ذاتها.

