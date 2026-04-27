سباق غريب في أمريكا.. 100 ألف دولار لأسرع “حيوان منوي”

تستعد سان فرانسيسكو لاستضافة حدث غير تقليدي يُعرف باسم “أولمبياد سباق الحيوانات المنوية”، حيث يتنافس مشاركون من مختلف دول العالم على جائزة تصل إلى 100 ألف دولار.

وشهدت المسابقة إقبالًا واسعًا، إذ تقدم أكثر من 10 آلاف شخص، قبل أن يتم اختيار 128 مشاركًا فقط بعد خضوعهم لتقييمات صحية دقيقة لاختيار الأفضل تمثيلًا لكل دولة.

تعتمد فكرة الحدث على إرسال عينات إلى مختبرات متخصصة، حيث يتم وضع الحيوانات المنوية داخل مسار مجهري دقيق، ومتابعة حركتها باستخدام تقنيات تكبير متقدمة، مع نقل السباق مباشرة وعرض النتائج لحظة بلحظة أمام الجمهور.

ويؤكد المنظمون أن الهدف من هذه الفعالية يتجاوز الترفيه، ليشمل رفع الوعي حول الصحة الإنجابية لدى الرجال، خاصة مع تزايد المخاوف من تراجع معدلات الخصوبة عالميًا خلال السنوات الأخيرة.

