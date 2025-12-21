رائف رضا دعا النقابات الى التشبه بنقابة الصيادلة في الخدمات والتقديمات

دعا رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني والأمين العام للرابطة الطبية الاوروبية الشرق الاوسطية الدولية وعضو مجلس نقابة الأطباء البروفسور رائف رضا، النقابات الى أن تحذو حذو نقابة الصيادلة، من حيث التقديمات والخدمات، ورسم الاشتراكات السنوية للمنتسبين اليها، مشيرا الى ان الاشتراك السنوي للصيدلي 50 دولارا , وتقاعد الصيدلي 670 دولارا قابل للزيادة.

وقال: “اما التأمين الصحي فتغطي النقابة للصيدلي 55% منه، ومجانا للصيدلي المتقاعد ولزوجته او العكس مدى الحياه، حتى أصبحت الخدمات في نقابة الصيادلة يضرب بها المثل في الشفافية وبعدها عن التساؤلات والشبهات، وكذلك اعتماد المداورة في مركز النقيب، مما جعلها امثولة في النجاحات والتسابق في الخدمات”.

وحيا رضا النقيب السابق جو سلوم، الذي عمل لتطور الأداء النقابي، وكذلك النقيب الحالي عبد الرحمن مرقباوي خير خلف لخير سلف، داعيا كل النقابات الى ان “تحذو حذو نقابة الصيادلة في الخدمات والتقديمات للمنتسبين وللمتقاعدين، لان النقابات وجدت من اجل الدفاع عن مصالح المنتسبين اليها وحمايتهم اقتصاديا ومهنيا وسواها، خاصة في تأمين افضل التكاليف وأرخصها، وخصوصا في هكذا ظروف اقتصادية خانقة، والنقابات وجدت في العالم لاحتضان المنتسبين اليها ولاشعارهم بالطمأنينة وابعادها عن الشبهات ليثق المنتسبون اليها بالأمن والامان”.

