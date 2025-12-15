رائف رضا يدعو لدراسة وطنية حول ارتفاع السرطانات في لبنان

دعا رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي” والأمين العام ل”الرابطة الطبية الاوروبية الشرق الاوسطية الدولية وعضو مجلس نقابه الأطباء البرفسور رائف رضا وزارتي الصحةالعامة والبيئة، الى وضع دراسة جدية لمعرفة أسباب كثرة السرطانات في لبنان، بعدما ثبت عالميا ان لبنان من أوائل الدول، بالاضافه إلى كثرتها عند فئة الشباب وفقدان الاعزاء في ريعان الشباب”. وقال في بيان :” هذا غير طبيعي ونتساءل عن ربط هذا التزايد والقنابل المدمرة ذات رؤوس اليورانيوم والرصاص، في خلال عدوانه على لبنان”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.