دراسة توضح علاقة نقص فيتامين د بالصداع وتساقط الشعر وطرق العلاج

أشار تقرير صحي إلى أن نقص فيتامين د قد يكون مرتبطًا بظهور أعراض شائعة مثل الصداع المستمر وتساقط الشعر، نظرًا لدوره في تنظيم الالتهابات ودعم عمل الأعصاب وبصيلات الشعر.

وبحسب المعلومات الطبية، فإن انخفاض مستويات هذا الفيتامين قد يزيد من حساسية الأعصاب للألم ويؤثر على دورة نمو الشعر، ما يؤدي إلى تساقطه بشكل ملحوظ لدى بعض الأشخاص.

وينصح الأطباء بإجراء فحص دم لتحديد مستوى فيتامين د، واللجوء إلى المكملات الغذائية عند الحاجة تحت إشراف طبي، إضافة إلى التعرض المعتدل لأشعة الشمس وتناول أطعمة غنية بالفيتامين مثل الأسماك الدهنية وصفار البيض والأغذية المدعمة.

