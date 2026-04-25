دراسة تحذّر: نصف معلومات الذكاء الاصطناعي الصحية قد تكون مضللة

حذرت دراسة نشرها موقع «ScienceAlert» من تزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المعلومات الصحية، مشيرةً إلى أن ما يصل إلى نصف هذه المعلومات تعتبر «مضللة».

وقام الباحثون خلال الدراسة باختبار 5 من أبرز نماذج الذكاء الاصطناعي عبر 50 سؤالًا طبيًا، شملت موضوعات مثل السرطان والتغذية واللقاحات.

وأظهرت النتائج أن نحو 50% من الإجابات، تصنف ضمن فئة الإجابات التي قد تكون مضللة أو غير دقيقة، في حين لم تتجاوز الإجابات المقبولة 30%.

ولفتت الدراسة إلى أن النماذج لم تتمكن من تقديم قوائم مراجع دقيقة، إذ احتوت على أخطاء مثل روابط غير صحيحة أو أبحاث غير موجودة أساسًا.

كما أن الأسئلة المفتوحة، مثل طلب نصائح عامة للصحة، كانت الأكثر عرضة للإجابات المضللة، مقارنة بالأسئلة المحددة.

ويرى الباحثون أن هذه النماذج لا «تفهم» المعلومات الطبية، بل تعتمد على توقع الكلمات بناءً على البيانات التي تدربت عليها، والتي قد تشمل مصادر غير موثوقة مثل المنتديات أو وسائل التواصل، وهذا يفسر قدرتها على تقديم إجابات تبدو دقيقة ومقنعة، لكنها قد تحتوي على معلومات غير مثبتة علميًا.

