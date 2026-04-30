خبراء يحذّرون: شرب البيرة يوميًا يحمل فوائد محدودة ومخاطر صحية أكبر

كشفت تقارير صحية حديثة أن شرب البيرة بشكل يومي قد يؤدي إلى تأثيرات متباينة على الجسم، تتراوح بين بعض الفوائد البسيطة ومخاطر صحية ملحوظة.

وأشار خبراء إلى أن الاستهلاك المعتدل قد يساهم في دعم صحة القلب ورفع مستوى الكوليسترول الجيد، لاحتوائها على مضادات أكسدة ومعادن بنسب صغيرة.

في المقابل، حذّرت الدراسات من أن الشرب اليومي—even بكميات قليلة—قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة الوزن، إضافة إلى اضطرابات النوم وإجهاد الكبد.

وأكدت منظمات صحية عالمية أنه لا يوجد مستوى آمن تمامًا لاستهلاك الكحول، مشددة على أن المخاطر تبدأ حتى مع الكميات المحدودة، ما يجعل كفّة الأضرار ترجح غالبًا على الفوائد.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.