حملة توعية لسرطان الثدي تجمع المبرّات واليونيفل في ياطر

نظم “مركز العباس” في بلدة ياطر الجنوبية التابع لـ”جمعية المبرّات الخيرية”، حملة توعية حول سرطان الثدي عند النساء، بالتعاون مع اللجنة النسائية في بلدية ياطر، في إطار تعزيز الوعي الصحي وتمكين النساء من الوقاية والكشف المبكر.

وقدمت القابلة القانونية العاملة مع “اليونيفل” كنانة رحال، شرحًا تفصيليًا حول الموضوع، تطرّقت فيه إلى الأعراض والأسباب وطرق الفحص الذاتي وأهمية الصورة الشعاعية والمتابعة الدورية. كما شددت على ضرورة الوعي بالأمراض النسائية المنقولة جنسيًا وسبل الوقاية منها.

في ختام النشاط، أحالت إدارة المركز عددًا من السيدات المشاركات إلى مستشفى تبنين الحكومي لإجراء الصور الشعاعية مجانًا، ضمن مبادرة تهدف إلى تشجيع النساء على إجراء الفحوص الدورية.

واختُتم اللقاء بتوزيع هدايا رمزية على المشاركات، وسط أجواء إيجابية تؤكد أهمية هذه المبادرات الإنسانية في نشر الثقافة الصحية وتعزيز روح التضامن المجتمعي في الجنوب اللبناني.

