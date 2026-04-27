حلول طبيعية للتخلص من احتباس السوائل

ينتشر استخدام الأعشاب كوسيلة طبيعية للمساعدة في التخفيف من احتباس السوائل في الجسم، وهي حالة قد تسبب انتفاخًا وتورّمًا في الأطراف نتيجة تراكم الماء الزائد.

وبحسب ما يتم تداوله في مواقع صحية، فإن بعض الأعشاب مثل البقدونس، الكركديه، الهندباء، والشاي الأخضر قد تساهم في زيادة إدرار البول، ما يساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة بشكل تدريجي.

ويرى مختصون أن هذه الطرق قد تكون مفيدة في الحالات الخفيفة، خاصة عند ارتباط احتباس السوائل بعادات غذائية أو قلة الحركة، إلا أنهم يحذرون من الاعتماد عليها في الحالات المرضية، مثل أمراض الكلى أو القلب، حيث يتطلب الأمر استشارة طبية وعلاجًا متخصصًا.

كما ينصح بتقليل استهلاك الملح، وممارسة النشاط البدني، والحفاظ على توازن السوائل في الجسم، كخطوات أساسية إلى جانب أي علاجات طبيعية.

