حكة الجلد: من الجفاف البسيط إلى مؤشرات أمراض داخلية ونفسية

تُعد حكة الجلد (الهرش) من الأعراض الشائعة التي قد تبدو بسيطة لكنها تحمل أحياناً دلالات صحية مهمة، إذ يمكن أن تنتج عن أسباب جلدية مباشرة مثل جفاف البشرة، الإكزيما، الصدفية، أو الحساسية الناتجة عن بعض المواد الكيميائية ومستحضرات التجميل.

وفي حالات أخرى، قد تكون الحكة مؤشراً على أمراض داخلية مثل مشاكل الكبد، الفشل الكلوي، اضطرابات الغدة الدرقية، أو نقص الحديد وفقر الدم، حيث تظهر دون طفح جلدي واضح في البداية.

كما قد ترتبط الحكة باضطرابات عصبية، مثل السكري الذي يؤثر على الأعصاب الطرفية، أو الحزام الناري والانزلاق الغضروفي، ما يسبب إشارات خاطئة تؤدي إلى الإحساس بالحكة.

ولا يغيب الجانب النفسي، إذ يمكن أن تؤدي حالات القلق والتوتر والاكتئاب إلى تفاقم الحكة أو ظهور ما يُعرف بالحكّ العصبي نتيجة الضغط النفسي.

وينصح الأطباء بترطيب الجلد بانتظام، وتجنب الماء الساخن، وارتداء ملابس قطنية، ومراجعة الطبيب في حال استمرار الأعراض لأكثر من أسبوعين أو ترافقها مع علامات أخرى غير طبيعية.

