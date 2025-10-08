تغريم “جونسون آند جونسون” 966 مليون دولار بعد وفاة امرأة بسبب بودرة مسببة للسرطان

أصدرت هيئة محلفين في لوس أنجلوس حكماً يقضي بتغريم شركة “جونسون آند جونسون” مبلغ 966 مليون دولار، وذلك حبعد وفاة امرأة أُصيبت بنوعٍ نادر من السرطان يُصيب الطبقة الرقيقة التي تغطي العديد من الأعضاء الداخلية في الجسم.

وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، فقد رأت المحكمة أن الشركة تتحمّل المسؤولية عن وفاة المرأة، التي تبيّن أنها استخدمت بودرة الأطفال من إنتاج “جونسون آند جونسون” لفترة طويلة قبل إصابتها بالمرض.

وتُعدّ هذه القضية الأحدث ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الشركة، على خلفية مزاعم بأن بودرة الأطفال التي تحتوي على مادة التلك قد تتضمن ألياف الأسبستوس المسببة للسرطان.

وقدّمت عائلة ماي مور، وهي امرأة من ولاية كاليفورنيا توفيت عام 2021 عن عمر 88 عاماً، الدعوى ضد الشركة في العام نفسه، متهمةً منتجاتها بأنها السبب المباشر في إصابتها بالسرطان الذي أودى بحياتها.

وتواجه شركة “جونسون آند جونسون” منذ سنوات انتقادات ودعاوى متزايدة تتعلق بسلامة منتجاتها، رغم نفيها المستمر لأي علاقة بين بودرة الأطفال التي تنتجها والإصابة بالأمراض السرطانية

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.