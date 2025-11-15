محاضرة طبية في طرابلس تكشف مخاطر تشحم الكبد والسمنة

ألقى ألاختصاصي في الأمراض الداخلية الدكتور جمال حافظ، محاضرة بعنوان “تشحم الكبد والسمنة، الوقاية خير من العلاج”، بدعوة من هيئة الإسعاف الشعبي والإتحاد النسائي الوطني، بحضور رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد، أعضاء مجلس بلدية طرابلس الدكتور باسم عساف وهيثم سلطان وحشد من فعاليات المدينة والنقابيين، رؤساء الجمعيات الأهلية والكشفية وممثلي قوى سياسية.

حضر الندوة رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، أعضاء مجلس بلدية طرابلس الدكتور باسم عساف وهيثم سلطان، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد، مسؤول المؤتمر الشعبي اللبناني في طرابلس المحامي عبد الناصر المصري، مسؤول حركة فتح في طرابلس جمال كيالي، القائد المؤسس لجمعية كشافة الغد في لبنان عبد الرزاق عواد على رأس وفد من قادة الجمعية، الإعلامي أحمد درويش، النقيب عبد الله حرب، مسؤول دائرة الشؤون الاجتماعية السابق ماجد عيد، ممثل لقاء الأحزاب والشخصيات في الشمال أحمد بركات، رئيس الأكاديمية الدبلوماسية الدولية الدكتور عمر الحلوة، النقابيون أحمد كبة، موفق السباعي، شمس الدين الحافظ وعامر صافي، طبيب قضاء طرابلس السابق الدكتور نبيل زغلول، الفنان عمران ياسين، رئيسة المجمع الثقافي الفني هدى الصباغ، رئيس جمعية ٱراء الثقافية خالد الحجة، رئيس جمعية فكر ونور علي صالح، ممثل اتحاد جمعيات جبل محسن سليمان سليمان، الإعلامي جلال فيتروني، المحامون: مصطفى عجم، زينة عدرة، سوزان السيد، اسامة عيسى، رئيس تجمع الصداقة الثقافي وسام عجم، مسؤولة الاتحاد النسائي الوطني نسرين المصري، مسؤول اتحاد الشباب الوطني خالد عدس، قادة وجوالة ودليلات كشاف الشباب الوطني.

الشامي

الافتتاح بكلمة مسؤول هيئة الإسعاف الشعبي في طرابلس حسام الشامي الذي قال: “مسيرتنا مستمرة بفضل أطباء الإسعاف الشعبي الذين يعطون في الدنيا ويتطلعون إلى الآخرة، وبفضل الإداريين والمتطوعين الذين لم يبخلوا يومًا في بذل جهودهم من أجل خدمة الناس دون مقابل أو منة”.

وأضاف: “تتنوع أعمال الإسعاف الشعبي وخدماتها، ولقاء اليوم دليل على ذلك التنوع المفيد، فالتوعية والتثقيف الصحي خيار التزمناه منذ نشأتنا، لأننا أدركنا أن الوقاية خير من العلاج، وأن مدخل التخفيف من الفاتورة الاستشفائية والدوائية هو الوعي بأسباب الأمراض والسبل الكفيلة بإبعادها عنا والتخفيف من آثارها، على قاعدة الأخذ بالأسباب مع الإيمان المطلق بقضاء الله وقدره”.

عجم

وقدم للمحاضرة عضو إدارة الإسعاف الشعبي في طرابلس هاشم عجم فقال: “قديما قيل، درهم وقاية خير من قنطار علاج، وقيل أيضا الاعتدال خير دواء، ومن المعلوم أن الصحة هي أثمن ما يمتلكه الإنسان على الإطلاق، لذلك كان حفظ النفس البشرية من مقاصد الشريعة الإسلامية بما يعنيه من حرص على النفس البشرية مع تحريم الاعتداء عليها سواء من الغير أو من الإنسان ذاته الذي قد يتعامل مع جسده وصحته بشكل خاطئ، لذلك تكتسب محاضرتنا اهمية لأنها تخدم فكرة الحفاظ على الحياة والنفس، وتحفز على استخدام الوسائل العلمية والمعرفة التي تقينا من مرض أصبح شائعا ومؤذيا جدا”.

حافظ

والقى الدكتور حافظ محاضرة عرض في مستهلها “أهمية الكبد ودوره ووظائفه بإعتباره أكبر مصنع للمواد الكيميائية في الجسم وهو الذي يحول معظم المواد الغذائية إلى مواد مستخدمة من باقي الأعضاء والأنسجة”.

وتوقف عند “معنى التشحم والتهاب الكبد الدهني الناتج عن تراكم الدهون الثلاثية وغيرها من الدهون في الكبد والذي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مؤذية للإنسان”.

وحذر من “زيادة الوزن والسمنة لأنهما يشكلان مدخلا للإصابة بأمراض القلب والشرايين وداء السكري وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل والنقرس واضطرابات في وظائف الكبد والمرارة”.

وأكد أن “السبب الرئيسي للبدانة هو زيادة الأكل سواء من خلال تناول كميات كبيرة من الطعام أو تناول أطعمة ذات سعرات حرارية عالية والتي تتحول إلى دهون تحت الجلد، لذلك على الإنسان تغيير عاداته الغذائية وإعتماد نظام غذائي صحي اساسه الخضار والفواكه والحبوب والحليب قليل الدسم مع الابتعاد عن وجبات الطعام الغنية بالدهون والسكريات والوجبات السريعة والمشروبات المحلاة”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.