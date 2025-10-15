بلدية زغرتا – أهدن تطلق حملة “منضوي الأمل” للتوعية بسرطان الثدي

أطلقت بلدية زغرتا – اهدن من على المسرح البلدي – “قاعة بيار فرشخ”، حملة “منضوي الامل”، بالتعاون مع نقابة أطباء طرابلس والشمال بمناسبة الشهر العالمي للتوعية من سرطان الثدي، في حضور ممثلين عن فاعليات سياسية من زغرتا، منسق “التيار الوطني الحر” في قضاء زغرتا عبدالله بو عبدالله، رئيسة مركز “مشروع أجيال” ماريان سركيس، اللجنة الصحية في “تيار المردة”، وعن مستشفيات ومستوصفات ومراكز الانعاش الاجتماعي في المنطقة وأطباء وممرضات ومواطنين.

بداية القى عضو المجلس البلدي جورج المكاري كلمة بأسم اللجنة الصحية في البلدية، رحب فيها بالحضور وشاكر رئيس البلدية بيارو زخيا الدويهي على “توفير كل ما يلزم لوجستيا وماليا لنجاح الحملة ونقيب أطباء طرابلس الدكتور ابراهيم المقدسي على التعاون النموذجي لضمان نجاح الحملة التي تعطي ثمارها المرجوة، كما اشكر الحاضرين والمنتدين”.

وبعد كلمة لنقيب أطباء طرابلس والشمال عن مضمون الحملة وأهدافها، استهل ألاختصاصي بأمراض النساء والتوليد الدكتور جوزاف دحدح محاضرته بعرض لكيفية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وضرورة الخضوع للصور والفحوص الدورية المنتظمة .

وتناولت الطبيبة النفسية كريستال خير الله المشاركة في الحملة، الكشف المبكر والمراحل النفسية الدقيقة التي ترافق المصابة بسرطان الثدي في مشوار علاجها .

أما ألاختصاصي في ألاورام الدكتور أنطوني ساروفيم فوضع في مداخلته ملخص خبراته في رحلة المرض والعلاج والوقاية من ألامراض السرطانية وقد أختزل خبرته العلمية والعملية ليزرع الامل بدلا من الالم.

وتخلل المحاضرة شهادة حياة من مواطنة هزمت المرض بالارادة والنضال والوعي الصحي، ناقلة الامل والتفاؤل للكثيرات بالتماثل للشفاء.

تلا ذلك حلقة نقاشية.

