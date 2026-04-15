انتهاء التجارب السريرية لدواء ضد سرطان الدم والعلاج مجاني في روسيا

أُعلن في روسيا عن الانتهاء من التجارب السريرية لدواء محلي يُستخدم لعلاج سرطان الدم، يحمل اسم “أوتزيفرا” (Utzhefra)، ويتوقع أن يتم تسجيله رسميا عام 2026.

صرّحت بذلك الأكاديمية الروسية إيلينا باروفيتشنيكوفا، المديرة العامة للمركز الوطني للبحوث الطبية في مجال أمراض الدم التابع لوزارة الصحة الروسية، وذلك خلال مؤتمر عُقد بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المركز.

وقالت باروفيتشنيكوفا: “لقد أكملنا أول تجربة سريرية في البلاد لاستخدام خلايا CAR-T الموجّهة ضد مستضد CD19، لعلاج المرضى الذين يعانون من ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد، إضافة إلى الأورام اللمفاوية من الخلايا البائية (B) الإيجابية لـ CD19 (CD19+).”

وأشارت إلى أنه يجري حاليا إعداد حزمة من الوثائق اللازمة لتسجيل الدواء، ومن المتوقع أن يتم تسجيله رسميا في عام 2026.

وسيكون عقار “أوتزيفرا” لعلاج الأورام الخبيثة في الدم مجانيا.

أضافت باروفيتشنيكوفا: “وكما نعلم، سيُدرج في برنامج الضمانات الحكومية بند يلتزم بموجبه تمويل جميع حالات استخدام علاج خلايا CAR-T للمرضى، بحيث يكون العلاج متاحا مجانا”.

يُذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت قد أعلنت سابقا، نقلا عن المركز الوطني الروسي لبحوث الأشعة (NМIC)، أن مريضا يبلغ من العمر 60 عاما في منطقة كورسك الروسية، ويعاني من سرطان الجلد (الميلانوما)، تلقى أول لقاح شخصي من نوعه يعتمد على تقنية mRNA، في خطوة تُعد نقلة نوعية في علاج الأورام الخبيثة عبر تدريب جهاز المناعة على استهداف الخلايا السرطانية بدقة.

المصدر: تاس

