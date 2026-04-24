اليوم العالمي للملاريا 2026.. تحذيرات متجددة وجهود دولية للحد من المرض



يُحيي العالم في 25 أبريل من كل عام اليوم العالمي للملاريا، كمناسبة سنوية لتسليط الضوء على أحد أخطر الأمراض الطفيلية وأكثرها انتشارًا عالميًا. وقد أُقرّ هذا اليوم رسميًا خلال جمعية الصحة العالمية عام 2007 بهدف تعزيز الوعي وتحفيز الجهود الدولية لمكافحة المرض.

وتُعد الملاريا من الأمراض التي تنقلها بعوضة الأنوفيلة، وتنتشر بشكل واسع في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، لا سيما في الدول ذات الإمكانات الصحية المحدودة. ورغم التقدم الطبي، لا يزال المرض يسجّل ملايين الإصابات سنويًا، إضافة إلى آلاف الوفيات، خصوصًا بين الأطفال والنساء الحوامل.

ويؤكد خبراء الصحة أن استمرار انتشار الملاريا يرتبط بعدة عوامل، أبرزها التغيرات المناخية التي توسّع بيئات تكاثر البعوض، وضعف الوصول إلى الخدمات الصحية في بعض المناطق النائية، ما يزيد من صعوبة السيطرة على المرض.

الوقاية تبقى الحل الأهم

تعتمد الجهود الحديثة على الوقاية كخط دفاع أول، من خلال استخدام الناموسيات المعالجة بالمبيدات، ورش المنازل بمواد طويلة الأمد، إضافة إلى تعزيز التوعية الصحية. كما يُنصح بتجنّب المياه الراكدة واستخدام وسائل الحماية الشخصية، خاصة في المناطق المعرّضة للخطر.

تحديات مستمرة رغم الجهود الدولية

تواصل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها دعم برامج مكافحة الملاريا عبر توفير الأدوية، وتطوير اللقاحات، وتمويل الأبحاث، إلى جانب مساندة الأنظمة الصحية في الدول الأكثر تضررًا. ورغم هذه الجهود، لا تزال التحديات قائمة، خصوصًا في بعض الدول الإفريقية التي تواجه صعوبات اقتصادية ولوجستية.

ويشكّل اليوم العالمي للملاريا 2026 فرصة لتجديد الالتزام الدولي بالقضاء على هذا المرض، من خلال تعزيز الوقاية، ودعم البحث العلمي، وبناء أنظمة صحية أكثر كفاءة.

