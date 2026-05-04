القلق والاكتئاب لدى الأطفال قد يُورَّث عبر الجينات والبيئة الأسرية

كشفت دراسة علمية حديثة أن اضطرابات الصحة النفسية الشائعة لدى الأطفال، مثل القلق والاكتئاب، قد تتأثر بعوامل جينية موروثة من الوالدين، إضافة إلى البيئة الأسرية التي ينشأ فيها الطفل.

الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة أوسلو والمعهد النرويجي للصحة العامة ونُشرت في مجلة Nature Mental Health، اعتمدت على تحليل بيانات آلاف العائلات بهدف فهم العوامل الوراثية والبيئية المرتبطة بالصحة النفسية.

وأظهرت النتائج أن التأثير لا يقتصر على جينات الطفل فقط، بل يشمل أيضًا جينات الوالدين التي تؤثر بشكل غير مباشر عبر أسلوب التربية والبيئة المنزلية، ما يزيد أو يقلل من احتمالية ظهور القلق والاكتئاب في مراحل الطفولة والمراهقة.

كما بيّنت الدراسة أن تأثير العوامل الوراثية يختلف مع العمر، حيث تكون البيئة الأسرية أكثر تأثيرًا في الطفولة، بينما تزداد العوامل الجينية المباشرة تأثيرًا في فترة المراهقة.

الصحة النفسية لدى الأطفال ليست عاملًا واحدًا، بل نتيجة تفاعل معقّد بين الوراثة والبيئة، ما يجعل الدعم الأسري والتربية السليمة عنصرًا أساسيًا في الوقاية.

