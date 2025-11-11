الصين تُطوّر دواءً جديدًا لمكافحة الشيخوخة قد يُطيل عمر الإنسان إلى 150 عامًا

أفادت مصادر إعلامية محلية أن علماء صينيين يعملون على دواء ثوري لمكافحة الشيخوخة، قد يُطيل عمر الإنسان إلى ما يصل إلى 150 عامًا.

يُقال إن هذا الدواء يستهدف عملية الشيخوخة البيولوجية على المستوى الخلوي، حيث تُشير الأبحاث الأولية إلى قدرته على إبطاء الشيخوخة بشكل ملحوظ وتعزيز طول العمر. لم يُعلن عن موعد رسمي لإطلاقه، ويحثّ خبراء عالميون على توخي الحذر حتى تُنشر نتائج سريرية أخرى.

