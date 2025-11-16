صحة

أطباء ومستشفى النيني يطلقون حملة توعية للكشف المبكر عن السكري

Published: 18 minute ago
السكري

نظمت لجنة التوعية الصحية في مستشفى النيني بالتعاون مع لجنة التوعية الصحية في جمعية “أندية الليونز الدولية– المنطقة 351” وسبعة أندية ليونز في شمال لبنان: طرابلس ليدرز، طرابلس فكتور، الكورة، عكار غرينلند، نورث ليبانون سبيريت، نورث ليبانون ستار، البترون، حملة فحص دم مجانية لتراكم السكر ومستوى السكر في الدم.

Join our WhatsApp group - Cedar News

وشارك في الحملة أطباء الغدد في المستشفى، بالإضافة إلى أطباء متمرنين من جامعة البلمند، لتقديم الإرشادات والنصائح الطبية للمرضى.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 18 minute ago
زر الذهاب إلى الأعلى