الرمد الربيعي: نصائح فعّالة للوقاية والعلاج

مع حلول فصل الربيع، تزداد حالات الإصابة بجفاف العين والرمد الربيعي نتيجة انتشار حبوب اللقاح والأتربة في الجو، ما يؤدي إلى تهيّج العين والتأثير على الراحة اليومية. ويُعد الرمد الربيعي حالة حساسية مزمنة غير معدية تصيب ملتحمة العين، وترتبط بفرط استجابة الجهاز المناعي لعوامل بيئية.

وتشمل أبرز الأعراض الحكة الشديدة، احمرار العين، الشعور بوجود جسم غريب، الإفرازات المخاطية، الحساسية للضوء، وتورم الجفون. وينصح الخبراء باتباع إجراءات وقائية مثل تجنب الغبار، ارتداء النظارات الشمسية، غسل العينين بالماء البارد، وعدم فركهما.

أما العلاج فيتدرج من استخدام الدموع الاصطناعية ومضادات الهيستامين، إلى اللجوء لقطرات الكورتيزون تحت إشراف طبي في الحالات المتقدمة، مع ضرورة مراجعة الطبيب عند تفاقم الأعراض أو حدوث تشوش في الرؤية

