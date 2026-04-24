التوتر والنوم.. حيلة بسيطة لإعادة ضبط الدماغ

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة إكستر البريطانية أن قضاء وقت منتظم في الهواء الطلق، حتى ولو عبر عادة بسيطة مثل تناول وجبة أسبوعية خارج المنزل، قد يساهم بشكل ملحوظ في تحسين الصحة النفسية وتقليل التوتر وتعزيز جودة النوم.

أوضحت الدراسة أن الابتعاد عن الشاشات والضوء الاصطناعي خلال اليوم، واستبدال جزء من الروتين اليومي بتناول الطعام في الهواء الطلق، يساعد الدماغ على الخروج من حالة الضغط المستمر إلى حالة أكثر هدوءًا واستقرارًا، ما ينعكس إيجابًا على المزاج والتركيز والنوم، بحسب موقع “توب سانتيه” الطبي الفرنسي.

وبيّنت المعالجة المتخصصة في الصدمات الجسدية كلوي بين أن الجلوس في الهواء الطلق وتناول الطعام خارج المنزل يساعد على تنشيط الجهاز العصبي المسؤول عن الراحة والهضم، في مقابل تقليل نشاط الجهاز المرتبط بالتوتر والأداء، مشيرة إلى أن هذا التغيير البسيط في البيئة ينعكس بسرعة على حالة الجسم النفسية والجسدية.

من جهتها، أكدت المعالجة النفسية آمي مورين أن التعرض للعوامل الطبيعية مثل الضوء والهواء والأصوات الخارجية يمنح الدماغ إشارات مختلفة تساعده على استعادة التوازن، ما يخفف من الإرهاق الذهني الناتج عن الاستخدام المفرط للشاشات ويعزز الشعور بالراحة النفسية.

وتشير نتائج دراسة صادرة عن جامعة إكستر إلى أن قضاء نحو ساعتين أسبوعيًا في الطبيعة يرتبط بتحسن واضح في مؤشرات الصحة العامة ومستويات الرفاه النفسي، ما يدعم فكرة إدخال الطبيعة ضمن الروتين الأسبوعي حتى لو لفترات قصيرة.

ويقترح الباحثون اعتماد عادة ثابتة مثل تناول وجبة واحدة أسبوعيًا في الهواء الطلق لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة، سواء في حديقة عامة أو شرفة منزل أو مكان مفتوح، باعتبارها خطوة كافية لتحقيق تأثير نفسي إيجابي تدريجي.

كما أوضحت الدراسة أن تناول الطعام في الهواء الطلق يساهم في تقليل المشتتات مثل الهواتف والتلفاز، ما يعزز التواصل المباشر بين الأفراد ويقوي الروابط الاجتماعية، إضافة إلى خلق بيئة أكثر هدوءًا تساعد على الاسترخاء المشترك وتحسين جودة التفاعل الإنساني

