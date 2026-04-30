التعرق الليلي: بين الأسباب الطبيعية والإنذار الصحي الذي لا يجب تجاهله

يُعدّ التعرق الليلي من المشكلات الشائعة التي قد تؤثر على جودة النوم، حيث يظنه البعض مجرد نتيجة لحرارة الجو أو الأغطية الثقيلة، إلا أن خبراء الصحة يؤكدون أنه في بعض الحالات قد يكون مؤشرًا على اضطرابات صحية داخلية.

وتتراوح أسباب التعرق الليلي بين عوامل بسيطة مثل ارتفاع حرارة الغرفة، تناول الأطعمة الحارة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل النوم، وبين أسباب طبية أكثر جدية، أبرزها التغيرات الهرمونية مثل انقطاع الطمث واضطرابات الغدة الدرقية، إضافة إلى بعض الالتهابات، أو الآثار الجانبية لأدوية معينة، وكذلك نوبات انخفاض سكر الدم لدى مرضى السكري.

ويشير الأطباء إلى ضرورة الانتباه في حال تكرر التعرق الليلي بشكل مستمر، خصوصًا إذا ترافق مع أعراض مثل فقدان الوزن غير المبرر، الحمى، السعال المستمر، أو اضطرابات النوم، إذ قد يستدعي الأمر حينها مراجعة طبية دقيقة.

أما عن طرق الوقاية، فيُنصح بتحسين بيئة النوم عبر تهوية الغرفة واستخدام أغطية قطنية خفيفة، وتجنب المنبهات قبل النوم، إضافة إلى الحفاظ على وزن صحي وممارسة تمارين الاسترخاء وشرب كمية كافية من الماء.

ويؤكد المختصون أن التعرق الليلي غالبًا ما يكون عرضًا بسيطًا، لكنه في بعض الحالات قد يكون “إشارة مبكرة” لمشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص وعلاج مناسب.

