التجمع الطبي الاجتماعي: الصحة حق مقدّس والبطاقة الصحية للجميع أولوية وطنية

أكد “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” والأمين العام للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية وعضو مجلس نقابة الأطباء البروفسور رائف رضا أن الأمن الصحي للبنانيين يبدأ بإقرار وتطبيق البطاقة الصحية الشاملة، معتبرًا أنها المدخل الحقيقي لضمان الحق بالصحة لكل المواطنين دون تمييز.

وفي بيان صدر عنه، شدّد التجمع على أن أي تعطيل أو عرقلة لإصدار البطاقة الصحية يشكّل خيانة لحق اللبنانيين في الرعاية الصحية، داعيًا إلى محاسبة كل من يمنع أو يعرقل تنفيذ هذا المشروع الوطني، سواء كان يخدم مصالح شركات التأمين الخاصة أو جهات سياسية متنفذة.

وأشار البيان إلى أن الصحة العامة لا يجوز أن تكون ساحة للمزايدات أو المصالح الانتخابية والسياسية، لأنّها حق مقدّس يجب أن تصونه الدولة وتضعه فوق أي اعتبار مالي أو فئوي.

وختم رضا بالقول:

“كفى متاجرة بصحة الناس واستغلالها لمصالح انتخابية وسياسية. إنّ رقي الشعوب يُقاس بالأمن الصحي لا بالشعارات والخطابات الرنّانة، لأنّ الصحة حق مقدّس للجميع”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.