اكتشاف صادم: إنزيم مخصّص لقتل الخلايا يساعد السرطان على النجاة

كشف علماء في جامعة كاليفورنيا – سان دييغو عن آلية غير متوقعة تستخدمها الخلايا السرطانية للبقاء بعد العلاج، إذ «تستغل» إنزيماً يفترض أن ينشط فقط أثناء موت الخلية، لتحويله إلى وسيلة تعزز قدرتها على النمو مجدداً.

وأوضح ماثيو هانغاور، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن الاكتشاف «يقلب فهمنا لموت الخلايا السرطانية رأساً على عقب»، إذ تلتقط الخلايا الخبيثة التي تنجو من العلاج إشارة ضعيفة مرتبطة بموت الخلية، لكنها بدل أن تتدمّر، تستغل هذه الإشارة لاستئناف النمو، مشيراً إلى أن تعطيل تلك الإشارة قد يحدّ من تكرار الورم.

ويشرح هانغاور أن الإنزيم الطبيعي DFFB، الذي يبقى خاملاً في الخلايا السليمة، يتحول عند الحاجة إلى «أداة تدمير» تقطع الحمض النووي بهدف التخلص من الخلية التالفة. لكن في الخلايا السرطانية الناجية، يُفرز الإنزيم بكميات صغيرة لا تكفي لإحداث ضرر كبير، لكنها تطلق إشارة إجهاد تثبط المناعة وتتيح للخلايا الخبيثة إعادة بناء نفسها.

ويُعدّ هذا الاكتشاف مهماً لكونه يتعامل مع مرحلة مبكرة جداً من نشوء المقاومة للعلاج لا ترتبط بالطفرات الجينية، ما يجعله هدفاً واعداً لعلاجات جديدة يمكنها إطالة فترة الهدأة وتقليل احتمال عودة المرض.

وقال الباحث أوغست ويليامز إن الدراسة أظهرت أن الخلايا السرطانية «تستخدم المُدمّر الوراثي ذاته لاستئناف النمو»، مؤكداً أن استهداف هذه الآليات غير الطفرية بالأدوية قد يفتح الباب أمام استراتيجيات علاجية أكثر فعالية في المستقبل

