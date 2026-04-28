اختراق علمي واعد.. فايروس مُعدّل يستهدف الخلايا السرطانية

أعلن باحثون في جامعة نوفوسيبيرسك الروسية عن تطوير تقنية علاجية مبتكرة تعتمد على فايروس مُحلِّل للأورام جرى تعديله وراثياً لاستهداف الخلايا السرطانية بدقة، مع تقليل تأثيره على الخلايا السليمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة عكاظ، فإن الفايروس الجديد تم تزويده بجينات محفزة للمناعة وطفرات إضافية تعزز قدرته على التعرف على الخلايا السرطانية واختراقها، قبل أن يتكاثر داخلها ويؤدي إلى تدميرها من الداخل.

وأظهرت التجارب المخبرية، التي قارنت بين فايروس تقليدي وآخر معدل، أن النسخة المطورة تُحدث ضرراً محدوداً بالخلايا السليمة، مع الحفاظ على فعالية عالية في القضاء على الخلايا السرطانية، خاصة في نماذج سرطان الرئة.

كما أشار الباحثون إلى أن هذا النهج لا يقتصر على تدمير الورم، بل يساهم أيضاً في تنشيط الجهاز المناعي عبر تحفيز إنتاج السيتوكينات، ما يعزز قدرة الجسم على مقاومة انتشار السرطان.

وأكدت المعدّة الرئيسية للدراسة أن هذا النوع من الفايروسات لا يوجد في الطبيعة، ويتم إنتاجه حصراً داخل المختبرات، ما يفتح الباب أمام تطوير علاجات أكثر دقة وفعالية في مواجهة الأورام السرطانية.

