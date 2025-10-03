اختراق طبي: تحويل كلية بشرية من فصيلة A إلى O يفتح آفاقاً جديدة لزراعة الأعضاء

تمكن فريق بحثي من جامعة كولومبيا البريطانية من تحويل فصيلة دم كلية بشرية من A إلى O باستخدام تقنية مبتكرة تعتمد على إنزيمات متخصصة.

هذه الخطوة ستفتح آفاقاً جديدة أمام الآلاف من المرضى، وخاصة أولئك الذين يحملون فصيلة الدم O، والذين يواجهون عادةً فترات انتظار أطول بكثير للحصول على كلية متوافقة.

أُجريت التجربة على كلية تم تعديلها إنزيمياً، وزُرعت لمتلقٍ ميت دماغياً بهدف دراسة الاستجابة المناعية دون تعريض مريض حي للخطر.

وخلال 48 ساعة، عملت الكلية بكفاءة تامة دون ظهور علامات رفض حاد، في إشارة أولى إلى فعالية الطريقة الجديدة. وعلى الرغم من رصد عودة محدودة لبعض مؤشرات فصيلة الدم الأصلية في اليوم الثالث، إلا أن الاستجابة المناعية كانت طفيفة مقارنة بما يحدث عادةً في حالات عدم التوافق المناعي.

تعتمد التقنية الجديدة على إزالة المستضدات السطحية المرتبطة بفصيلة الدم A عبر إنزيمات طُورت داخل مختبرات الجامعة. هذه المستضدات تُعد «بطاقة تعريف» تتعرف إليها خلايا المناعة على أنها أجسام غريبة، ما يسبب رفضاً فورياً للعضو المزروع إذا لم يكن متوافقاً.

الإنزيم المستخدم في التجربة تم اكتشافه بعد سنوات من العمل، وكان الهدف الأساسي منه هو إزالة السكريات التي تحدد فصائل الدم من أجل إنشاء متبرع عالمي بالدم. إلا أن الفريق لاحظ لاحقاً أن المستضدات نفسها تغطي أيضاً الأوعية الدموية داخل الأعضاء البشرية، ما أتاح توظيف الاكتشاف في مجال زراعة الأعضاء.

ويؤكد د. جاياشاندران كيزهاكيداثو، أستاذ علم الأمراض والطب المخبري في الجامعة:«هذه الإنزيمات عالية الفاعلية والدقة، وتعمل بكفاءة حتى في تركيزات منخفضة، ما يجعل هذه التقنية قابلة للتطبيق الطبي مستقبلاً».

