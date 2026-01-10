أميركي يستيقظ من التخدير متحدثًا الإسبانية بطلاقة

يعاني الأمريكي ستيفن تشيس، 33 عاماً، من مدينة سولت ليك في ولاية يوتا، حالة طبية نادرة، تتكرر فقط بعد كل عملية جراحية يخضع لها، إذ يستيقظ من التخدير وقد تغيرت لغته فجأة إلى الإسبانية.

وقال ستيفن تشيس إن الظاهرة بدأت عندما كان في التاسعة عشرة من عمره بعد خضوعه لعملية في الركبة، وفوجئ بأنه يتحدث الإسبانية بطلاقة لمدة 20 دقيقة قبل أن يعود للإنجليزية. وأضاف: «درست اللغة الإسبانية لمدة عام واحد فقط في المدرسة الثانوية، وكانت معرفتي بها محدودة جداً، ولم أكن أعرف سوى العد حتى عشرة وبعض العبارات البسيطة».

وتابع: «لم أدرك أنني كنت أتحدث بالإسبانية إلا بعد أن طلبت مني الممرضات ذلك، ليتبين لي لاحقاً أنني أتقنها بشكل كامل ومفاجئ».

وتكررت الحالة من ستيفن تشيس بعد عدة عمليات جراحية على مدى أكثر من عقد. بعد إصابات متعلقة بالرياضة، وعملية في الحاجز الأنفي، وفي كل مرة يستيقظ من التخدير، كان يتحدث الإسبانية بطلاقة.

وشخصت حالة ستيفن تشيس لاحقاً بمتلازمة اللغة الأجنبية، وهي حالة نادرة جداً وثقت منها نحو 100 حالة منذ اكتشافها عام 1907. وتظهر هذه المتلازمة أحياناً بعد إصابات الدماغ أو الأورام أو الضغوط النفسية أو التخدير العام.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.