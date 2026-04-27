أعراض أمراض صمامات القلب.. إشارات لا يجب تجاهلها

تُعد صمامات القلب جزءًا أساسيًا في تنظيم تدفق الدم داخل القلب، حيث تفتح وتغلق بشكل منتظم لضمان سير الدم في الاتجاه الصحيح. وعند الإصابة بـ أمراض صمامات القلب مثل تضيق الصمام أو تسربه أو تدليه، قد يختل هذا التوازن ويؤثر على كفاءة عمل القلب.

وتظهر الأعراض بشكل تدريجي أو مفاجئ، ومن أبرزها ضيق التنفس خاصة عند بذل الجهد أو الاستلقاء، والتعب السريع، إضافة إلى خفقان القلب أو عدم انتظام ضرباته. كما قد يشعر المريض بألم أو ضغط في الصدر، وقد يعاني من الدوار أو الإغماء نتيجة ضعف وصول الدم إلى الدماغ.

وفي بعض الحالات، قد يظهر تورم في القدمين أو الساقين بسبب احتباس السوائل، إلى جانب السعال أو الاحتقان الصدري نتيجة تراكم السوائل في الرئتين.

وينصح الأطباء بضرورة مراجعة الطبيب عند ظهور هذه الأعراض، إذ يساعد التشخيص المبكر عبر الفحوصات مثل تخطيط القلب وتصويره بالموجات فوق الصوتية (الإيكو) في تجنب المضاعفات وتحسين فرص العلاج.

