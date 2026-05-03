أسباب الصداع المتكرر عند الأطفال ومتى يصبح مقلقًا

يُعدّ الصداع المتكرر عند الأطفال من أكثر الشكاوى شيوعًا التي تثير قلق الأهل، رغم أن أغلب حالاته تكون بسيطة ومؤقتة ناتجة عن عوامل يومية.

وتتنوع الأسباب بين نمط الحياة، العوامل النفسية، أو مشاكل صحية، ومن أبرزها:

نقص شرب الماء (الجفاف)

إجهاد العين بسبب الشاشات أو ضعف النظر

قلة النوم أو اضطرابه

تخطي الوجبات وانخفاض سكر الدم

كما قد يرتبط الصداع بأمراض مثل:

التهابات الجيوب الأنفية

نزلات البرد والإنفلونزا

التهابات الأذن أو الأسنان

وفي بعض الحالات، يكون الصداع ناتجًا عن:

صداع التوتر بسبب الضغط النفسي والدراسة

الشقيقة (الصداع النصفي) التي قد ترافقها أعراض مثل الغثيان وحساسية الضوء والصوت

ويحذر الأطباء من علامات تستدعي الانتباه، مثل:

الصداع الذي يوقظ الطفل من النوم

القيء المتكرر أو الصداع الصباحي

اضطراب المشي أو السلوك

تشوش الرؤية أو التشنجات

ازدياد الألم تدريجيًا أو عدم الاستجابة للمسكنات

وينصح الخبراء بتنظيم نوم الطفل، تقليل استخدام الشاشات، شرب الماء بشكل كافٍ، وتدوين مواعيد وشدة الصداع لمساعدة الطبيب في التشخيص.

