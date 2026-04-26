أسباب ألم أعلى يمين البطن.. من مشاكل بسيطة إلى حالات طبية خطيرة

يُعد ألم أعلى يمين البطن من الأعراض الشائعة التي قد ترتبط بعدة أسباب متفاوتة في الخطورة.

وأوضح التقرير أن هذه المنطقة تحتوي على أعضاء حيوية مثل الكبد والمرارة وجزء من الأمعاء والكلى اليمنى، ما يجعل أسباب الألم متعددة.

ومن أبرز الأسباب المحتملة:

مشاكل المرارة والكبد مثل حصوات المرارة، التهاب المرارة، أو التهاب الكبد الذي قد يسبب ألمًا شديدًا مع غثيان أو يرقان.

مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم، الغازات، أو قرحة الاثني عشر.

مشاكل الكلى مثل حصوات الكلى أو التهابات المسالك البولية التي قد تسبب ألمًا يمتد إلى الخاصرة أو أسفل البطن.

وأشار التقرير إلى أن التشخيص يعتمد على الفحص السريري وتحاليل الدم وصور الأشعة، خصوصًا الموجات فوق الصوتية (الإيكو) أو الأشعة المقطعية في بعض الحالات.

أما العلاج فيختلف حسب السبب، ويتراوح بين الأدوية المسكنة والمضادات الحيوية إلى التدخل الجراحي مثل استئصال المرارة أو تفتيت حصوات الكلى.

ونبّه التقرير إلى ضرورة التوجه للطوارئ في حال كان الألم شديدًا أو مصحوبًا بحمى، قيء مستمر، أو اصفرار في الجلد والعينين.

