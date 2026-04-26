“أزيز” مع كل نبضة في رأسك؟ عرضٌ صامت قد يكشف أمراضًا خطيرة

حذّر أطباء من تجاهل ظاهرة سماع دقات القلب أو صوت “أزيز” داخل الرأس، وهي حالة تُعرف باسم الطنين النابض، حيث يشعر المصاب وكأن أذنه تلتقط إيقاع تدفّق الدم في الجسم. وعلى عكس الطنين التقليدي، يرتبط هذا النوع مباشرة بالدورة الدموية، ما يجعله مؤشراً طبياً قد يخفي وراءه مشاكل صحية مهمّة.

وبحسب مختصين، تتراوح أسباب هذه الحالة بين ارتفاع ضغط الدم واضطرابات الأوعية الدموية، مثل تضيق الشرايين أو تشوهها، إضافة إلى حالات أخرى كـ فقر الدم أو فرط نشاط الغدة الدرقية، والتي تؤدي إلى تسارع تدفق الدم بشكل ملحوظ. كما يمكن أن يكون الصوت ناتجًا عن ارتفاع الضغط داخل الجمجمة، وهي حالة تُعرف بـ ارتفاع الضغط داخل الجمجمة مجهول السبب، وقد تترافق مع صداع حاد وتشوش في الرؤية.

وأشار الأطباء إلى أن بعض الحالات قد تكون مرتبطة بمشاكل موضعية في الأذن، مثل الالتهابات أو تراكم السوائل، مما يضخّم الأصوات الداخلية ويجعلها مسموعة بشكل واضح.

ودعا الخبراء إلى عدم الاستهانة بهذه الأعراض، خصوصًا إذا ظهرت بشكل مفاجئ، أو كانت في أذن واحدة فقط، أو ترافق معها دوار، صداع شديد، أو اضطرابات في النظر، مؤكدين أن التشخيص المبكر عبر الفحوصات الطبية والصور الشعاعية قد يكون حاسمًا في كشف السبب الحقيقي وتفادي مضاعفات خطيرة.

وختموا بالتشديد على أن مراقبة طبيعة الصوت وتغيّره مع الحركة أو الضغط على الرقبة يمكن أن يزوّد الطبيب بمؤشرات مهمة، لكن يبقى الفحص الطبي المتخصص الخطوة الأساسية لأي تشخيص دقيق وعلاج فعّال.

