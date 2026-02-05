هل تمثل قرارات حجب منصة روبلوكس الخيار الأمثل لحماية الأطفال؟

Getty Images أقدمت عدة دول على حجب منصة روبلوكس سواء بشكل كامل أو جزئي.

منذ إطلاقها قبل نحو عقدين، تحولت منصة “روبلوكس” من مشروع تقني محدود إلى واحدة من أكثر المنصات الرقمية انتشارا بين الأطفال والمراهقين عالميا، وهو ما جعلها محط اهتمام واسع، ليس فقط من جانب اللاعبين، بل أيضا من الحكومات والمؤسسات المعنية بحماية الأطفال.

وأدت مخاوف متزايدة بشأن مستوى الحماية التي توفرها المنصة لمستخدميها، خاصة من الأطفال والمراهقين إلى صدور قرارات بحظرها أو تقييدها في عدد من الدول، أحدثها قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بحجب المنصة، اعتبارا من يوم الأربعاء 4 فبراير/شباط 2026.

وبررت الحكومة المصرية الحجب بـ “مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال والمحتوى غير المنظم على المنصة”.

وفي ردها على قرار الحجب المصري، قال مُتحدث باسم شركة روبلوكس إن المنصة “تواصلت مع السلطات المصرية وعرضت عليها الحوار لمحاولة حل هذه المسألة واستعادة الوصول إلى منصتنا في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف المتحدث: “لقد عملنا عن كثب مع جهات تنظيمية أخرى لبناء قدرات محلية تتوافق مع قيمها الثقافية وتستند إلى التزامنا المشترك بالسلامة، ونرحب بفرصة التعاون بالمثل مع السلطات في مصر”.

وجاء القرار المصري بحجب المنصة الأمريكية بعد قرارات مشابهة صدرت عن دول مثل الأردن وقطر والعراق وسلطنة عُمان، وتركيا، وروسيا، والصين.

كما لجأت دول مثل السعودية والإمارات، بدلا من الحظر الكلي للمنصة إلى فرض قيود جزئية، بالتنسيق مع منصة روبلوكس، على الدردشة الصوتية والنصية داخل اللعبة، بهدف حماية المستخدمين القُصّر.

وكان عدد من أولياء الأمور في الولايات المتحدة قد أقاموا دعاوى قضائية ضد الشركة، متهمين إياها بـ “عدم توفير الحماية الكافية لأبنائهم، مما عرضهم للاستغلال”.

ما طبيعة منصة روبلوكس؟ وما الجدل المثار حولها؟

تأسست شركة روبلوكس عام 2004، وأُتيحت المنصة رسميا للمستخدمين عام 2006. ولم تُصمَّم روبلوكس كلعبة تقليدية ذات قصة واحدة أو أهداف محددة، بل كمنصة تفاعلية تتيح للمستخدمين إنشاء ألعابهم الخاصة باستخدام لغة برمجة مبسطة، ثم مشاركتها مع ملايين اللاعبين حول العالم.

ويُمثل هذا الطابع المفتوح للعبة أحد أهم أسباب نجاح المنصة، إذ منحت المستخدمين – خصوصا صغار السن – شعورا بالحرية، وحولتهم من لاعبين ومشاركين فقط إلى صُناع محتوى.

وتجمع منصة روبلوكس بين اللعب، والتواصل الاجتماعي، والاقتصاد الرقمي. فالمستخدم يُنشئ شخصية افتراضية، ويُمكنه التنقل بين آلاف الألعاب التي أنشأها مستخدمون آخرون، بدءا من ألعاب المغامرة، مرورا بالمحاكاة، وصولا إلى ألعاب الأدوار.

وتعتمد المنصة على عملة رقمية يمكن شراؤها بأموال حقيقية، أو ربحها من خلال تطوير الألعاب وبيع عناصر افتراضية داخلها.

وشجع هذا النموذج الكثير من الأطفال والمراهقين على قضاء ساعات طويلة على المنصة، كما أثار في الوقت نفسه مخاوف تتعلق بالاستهلاك غير المنضبط، والإنفاق الإلكتروني، واحتمالات الاستغلال.

ويستخدم منصة روبلوكس مئات الملايين من المستخدمين النشطين شهريا، ويُمثل الأطفال والمراهقون شريحة واسعة من رواد المنصة.

وتقول شركة روبلوكس إنها تأخذ المخاوف المتعلقة بسلامة مستخدمي المنصة بجدية وتعمل على تعزيز درجة حماية المستخدمين، خاصة الأطفال.

ويعكس الجدل المثار حول منصة روبلوكس إشكالية أوسع تتعلق بعلاقة الأطفال بالعالم الرقمي، وحدود مسؤولية الحكومات، وشركات التقنية، والأُسر.

فبينما ترى بعض الدول أن الحجب هو الخيار الأكثر أمانا، يعتقد آخرون أن ترشيد الاستخدام الإلكتروني ورفع الوعي الرقمي لدى الأطفال وأولياء الأمور قد يكون أكثر فاعلية واستدامة.

وتُمثل منصة روبلوكس نموذجا واضحا للتحديات التي يفرضها العصر الرقمي، في ظل التطور المتسارع لمنصات الألعاب والتواصل الرقمي.

لماذا رأت بعض الحكومات أن حجب منصة روبلوكس خطوة ضرورية لحماية الأطفال؟

ما أبرز المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال عند استخدام منصات الألعاب الإلكترونية المتصلة بالإنترنت؟

كيف يمكن للأسرة أن تلعب دورا في حماية الأطفال من أخطار ألعاب الإنترنت؟

هل يعد الحجب وسيلة فعالة لحماية الأطفال أم أن هناك بدائل أخرى أكثر أمانا وتأثيرا؟

وكيف يمكن تحقيق توازن بين رغبة الأطفال في الترفيه الرقمي وضرورة حمايتهم من المحتوى غير المناسب؟

