مسؤول أمريكي: جولة مفاوضات “بناءة” لإنهاء الحرب في أوكرانيا #عاجل

Reuters آثار هجوم روسي بطائرة مسيرة في أوديسا، أوكرانيا، 4 فبراير/شباط 2026.

أفاد مسؤول أمريكي، الأربعاء، بأن المحادثات التي جرت في أبوظبي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا كانت بنّاءة، وأنها ستُستأنف صباح الخميس.

وكانت قد بدأت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأربعاء، جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ نحو أربع سنوات.

إذ أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، عن أملها في أن تُسهم هذه الجولة في البناء على ما أُنجز خلال الجولة الأولى، بما يدعم التقدم نحو تفاهمات أوسع.

كما جددت الإمارات التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، يعزز فرص السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وفق ما جاء في البيان.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، هيورهي تيخي، خلال مؤتمر صحفي في كييف، أن هذه الجولة ستركز بشكل أساسي على القضايا العسكرية.

ونقلت وكالة رويترز قوله: “إن أوكرانيا تتطلع إلى معرفة مواقف الوفد الروسي حيال الملفات التي تم طرحها في المحادثات السابقة”، مشيراً إلى أن كييف تسعى لفهم مدى الجدية و”الاستعدادات الحقيقية” لكل من موسكو وواشنطن في هذا المسار التفاوضي.

في غضون ذلك، يجتمع كبار المبعوثين الأمريكيين مع مفاوضين من روسيا وأوكرانيا في أبو ظبي يومي الأربعاء والخميس.

وينضم مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، إلى فرق المفاوضين الروس والأوكران للتوصل إلى اتفاق سلام مقترح من الولايات المتحدة.

وتتمثل مطالب روسيا لأوكرانيا بالتنازل عن ما تبقى من أراضي منطقة دونباس الصناعية الشرقية التي لا تسيطر عليها موسكو بشكل كامل حالياً.

عمليات عسكرية مستمرة

وبالتزامن مع انعقاد جولة جديدة من المحادثات في أبوظبي، أكدت موسكو، الأربعاء، أنها ستواصل عملياتها العسكرية في أوكرانيا “ما لم توافق كييف على شروطها”، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف للصحفيين “طالما لم يتخذ نظام كييف القرار المناسب، ستستمر العملية العسكرية الخاصة”.

وكان الكرملين قد أعلن بأن أحد شروطه “بالغة الأهمية” هو انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد شدد الثلاثاء، على أن “كل ضربة روسية من هذا النوع تؤكد أن سلوك موسكو لم يتغير، فهي ما زالت تراهن على الحرب وعلى تدمير أوكرانيا، ولا تتعامل مع الدبلوماسية بجدية”. مضيفاً أن “عمل الفريق الدبلوماسي سيتكيّف وفقاً لذلك”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الهجمات الروسية على قطاع الطاقة في أوكرانيا ليل الاثنين، في وقت انخفضت فيه درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر، كانت “همجية” و”شديدة القسوة”.

وجاءت هذه التصريحات بعد محادثاته مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقب ساعات من قصف روسيا لمحطات توليد الطاقة والبنية التحتية الحيوية في العاصمة كييف ومناطق أخرى.

ويأتي ذلك مع انتهاء هدنة استمرت أسبوعاً، إذ كان ترامب قد طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين الالتزام بها، في ظل موجة برد قارس ضربت أوكرانيا.

وقال ترامب للصحفيين إن بوتين “أوفى بوعده”، مؤكداً أن الرئيس الروسي يرغب في إنهاء الحرب. وأوضح أن مبعوثين أمريكيين يلتقون حالياً في أبوظبي مع مفاوضين من أوكرانيا وروسيا لبحث تفاصيل خطة السلام.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يشعر بخيبة أمل إزاء تجدد الهجمات الروسية، أجاب ترامب: “تم التوصل إلى الاتفاق يوم الأحد، وهو (بوتين) التزم به من الأحد إلى الأحد”. وأضاف: “هذا وقت طويل نسبياً، أسبوع كامل، وسنقبل بأي شيء، لأن الطقس هناك شديد البرودة”.

Reuters ضابط شرطة يحمل جزءاً من طائرة روسية مسيّرة في موقع مبنى سكني بالعاصمة كييف، في 3 فبراير/شباط 2026

أعلنت السلطات المحلية في أوكرانيا، الأربعاء، مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في قصف روسي استهدف سوقاً بمدينة دروجكيفكا شرق أوكرانيا.

وأوضح فاديم فيلاشكين، حاكم منطقة دونيتسك، التي تعد مركز الاشتباكات مع القوات الروسية، عبر تطبيق تلغرام أن “القوات الروسية قصفت المدينة بالذخائر العنقودية وضربت السوق مباشرة، حيث يتواجد عادة الكثير من الناس في الصباح”.

كما صرح وزير الطاقة الأوكراني، دينيس شميهال، بأن وضع نظام الطاقة في البلاد لا يزال “صعباً”، وأن إصلاحه سيستغرق بعض الوقت. ويشمل ذلك محطة دارنيتسيا لتوليد الطاقة الحرارية والكهربائية في كييف، والتي وصفها شميهال أنها “تضررت بشدة”.

تعد الأضرار الناجمة عن الهجمات الروسية الأخيرة جسيمة، حيث انقطعت التدفئة عن أكثر من ألف مبنى سكني في كييف، وتعطلت محطة توليد الكهرباء في مدينة خاركيف الشرقية. واضطر السكان إلى قضاء الليل في محطات المترو، ونصب بعضهم خياماً على الأرصفة لتقيهم من البرد القارس.

وقد أنشأت السلطات مراكز إيواء في أنحاء كييف ليلجأ إليها سكان المدينة للتدفئة. كما تستورد المزيد من المولدات الكهربائية لمواجهة فترات انقطاع التيار الكهربائي الطويلة، بينما يحاول المهندسون إصلاح الأضرار.

