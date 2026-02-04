تجار زحلة يلوّحون بالادعاء على كل من يسيء لسمعة السياحة

استنكرت جمعية تجار زحلة في بيان” حملة التشهير والافتراء التي طالت القطاع السياحي والمطاعم في زحلة، معتبرة اياها” هجوما متعمدا على دور مدينة زحلة الريادي”، محتفظة بحق الادعاء الشخصي على كل من يسيئ بسمعة السياحة دون وجه حق”.

وطالبت وزير الصحة العامة الدكتور ركان نصر الدين، “استعمال صلاحيته بكل حزم ومسؤولية، للحد من حملة التشهير التي تطال المطاعم”. كما طالبت وزارة الصحة” بالتشدد في تطبيق اعلى معاير الجودة والسلامة الغذائية، وانتداب مراقبين متخصصين للكشف على جودة الغذاء، يتمتعون بالمعاير والخبرات المهنية والعلمية الضرورية”. ودعت” كافة المؤسسات السياحية الى السماح لمراقبي وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والتجارة الاقليمين بالكشف، وذلك بعد ابراز صفتهم الرسمي، ومنع دخول اي وسيلة اعلامية إلا بعد اخذ الموافقة من اصحاب العلاقة

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.