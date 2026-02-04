توقعات بوصول الذهب إلى 6000 دولار للأوقية قبل نهاية العام

واصلت أسعار الذهب اليوم مكاسبها خلال تعاملات الأربعاء مدفوعة بجاذبيتها كملاذ آمن، لتكسر حاجز 5100 دولار للأوقية مجددا.

ويأتي ذلك بعد أن ساهم التوتر الجيوسياسي المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران في تعزيز الإقبال على المعدن النفيس بعد يوم من تسجيله أفضل أداء يومي في أكثر من 17 عاما.

سعر الذهب اليوم

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.8% إلى 5076.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:55 بتوقيت أبوظبي، بعد أن قفز 5.9% أمس الثلاثاء، وهو أكبر مكسب يومي له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008. وبلغ الذهب مستوى قياسيا عند 5594.82 دولار يوم الخميس الماضي.

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 3.3% إلى 5097.20 دولار للأوقية.

ويتعافى الذهب من المستوى المتدني البالغ 4403.24 دولار الذي سجله يوم الإثنين بعد موجة بيع على مدى يومين هي الأكبر منذ عقود.

عودة الملاذ الآمن

وقالت سوني كوماري المحللة في إيه.إن.زد “بعد هذا الارتفاع الحاد، كان من المتوقع حدوث تصحيح ولم يكن ذلك مفاجئا، ومع ارتفاع الذهب مرة أخرى، لم تتغير الأساسيات كثيرا”، وأضافت أن الخلفية الجيوسياسية والاقتصادية ظلت دون تغيير في الغالب.

وقال جيجار تريفيدي، كبير محللي الأبحاث في شركة إندوس إند سيكيوريتيز: “في المستقبل نتوقع نفس مستويات 5600 دولار (للذهب) بحلول نهاية النصف الأول أو نهاية أبريل/نيسان، بينما ستواصل الأسعار الارتفاع بعد ذلك، وهدفنا لنهاية العام هو 6000 دولار للأوقية”.

وأعلن الجيش الأمريكي أمس الثلاثاء إسقاط طائرة مسيرة إيرانية اقتربت “على نحو عدائي” من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في بحر العرب، وذلك في حادثة كانت رويترز أول من يوردها.

وذكر باراك رافيد مراسل موقع أكسيوس أمس نقلا عن مصدر عربي أنه من المتوقع عقد محادثات نووية بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان يوم الجمعة.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة

وفي إطار منفصل، ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على اتفاق إنفاق ليصبح قانونا ينهي الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية.

ولن يصدر تقرير التوظيف لشهر يناير كانون الثاني الذي يحظى بمتابعة دقيقة يوم الجمعة بسبب الإغلاق الجزئي.

ويزيد المستثمرون رهاناتهم على ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، وسط توقعات بأن يضغط رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الجديد كيفن وارش من أجل خفض أسعار الفائدة مع تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي.

ويتوقع المستثمرون خفض سعر الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل في 2026، وينتظرون بيانات الوظائف الخاصة من مؤسسة (إيه.دي.بي) في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات عن مسار سياسة الاحتياطي الاتحادي النقدية.

ويميل المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

ارتفاع سعر الفضة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 5% إلى 89.38 دولار للأوقية.

وكانت قد لامست مستوى قياسيا مرتفعا يوم الخميس عند 121.64 دولار للأوقية، لكنها تراجعت إلى أدنى مستوى خلال شهر يوم الإثنين عند 71.33 دولار بعد أن سجلت انخفاضا قياسيا للسعر خلال جلسة واحدة بلغ 27% يوم الجمعة.

وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 4.2% إلى 2302.56 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 3.5% إلى 1794.15 دولار للأوقية.

