بالصور: الديمقراطية الشاملة في لبنان محور جلسة أكاديمية في الجامعة اللبنانية

في اطار تنفيذ المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة مشروع ” تعزيز الديقراطية الشاملة في لبنان”، بالشراكة مع المركز الاوروبي للدعم الانتخابي (ECES) وبدعم من الاتحاد الاوروبي، أقيمت جلسة تعليمية بتاريخ 3 شباط في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية الفرع الثالث القت خلالها البروفيسورة أودين سلوم محاضرة حول المشاركة الديمقراطية الشاملة في لبنان، بحضور مدير الفرع الثالث البروفيسور خالد الخير وعدد من الأكاديميين وممثلي المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة والطلاب.

بداية كانت كلمة لممثلة المركز السيدة ليا يزبك عرفت فيها بالمركز وعرضت لأهداف المشروع، ثم كانت كلمة لمدير الفرع الثالث البروفيسور خالد الخير شدد على أهمية الموضوع، وعلى العناصر الأساسية للمشاركة الديمقراطية.

بعد ذلك، ألقت البروفيسورة أودين سلوم محاضرة عن الديمقراطية والمشاركة مركزة على الانتخابات وعلاقتها بالديمقراطية معتبرة أن الشباب يشكلون ركيزة أساسية في تعزيز العملية الديمقراطية من خلال مشاركتهم الفاعلة في الانتخابات. أشارت إلى أن هذه المشاركة تسهم في توسيع قاعدة التمثيل الشعبي، وترسيخ قيم المواطنة، وضمان استمرارية النظام الديمقراطي. و أن تمكين الشباب سياسيًا وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم تعتبر ضرورة ملحة لضمان مستقبل أكثر استقرارًا وعدلاً، كونهم يمثلون القوة الدافعة نحو التغيير في المجتمعات الحديثة. ودعت الطلاب الى المشاركة في الانتخابات وألا يكونوا مجرد أرقام في سجلات الناخبين، لأنهم نبض الأمة وصوت المستقبل.كون مشاركتهم في الانتخابات الديمقراطية هي إعلان صريح بأنهم شركاء في القرار، وحماة لقيم الحرية والعدالة. وختمب بالقول:” كونوا في الصفوف الأولى لبناء وطن يليق بأحلامكم وطموحاتكم، الديمقراطية لا تزدهر إلا بكم، ولا تستمر إلا بوعيكم وإصراركم.

في الختام كانت مداخلة للبروفيسور الأمير وليد الأيوبي ركز خلالها على أن لا مشروع سياسي دون فلسفة سياسية. ثم جرت مناقشة حول الانتخابات والمشاركة الديمقراطية، تفاعل خلالها الطلاب مع الموضوع المطروح.

