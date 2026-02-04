إسرائيل تنفي “إلغاء خروج المرضى من غزة عبر رفح”، و18 قتيلاً بقصف جوي وبرّي على القطاع فجر الأربعاء #عاجل

نفى مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التقارير التي تفيد بإلغاء خروج المرضى من غزة باتجاه مصر عبر معبر رفح، وقال إنه تم “فتح معبر رفح صباح يوم الأربعاء كالمعتاد وفقاً للاتفاق القائم والتزام إسرائيل به”.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية، المسؤولة عن تنسيق وصول سكان قطاع غزة إلى معبر رفح، لم تقدّم حتى الآن تفاصيل التنسيق المطلوبة لأسباب إجرائية.

وأكّد أنه فور استكمال تقديم تفاصيل التنسيق المتفق عليها، سيتم تسهيل عبور المرضى ومرافقيهم إلى مصر عبر معبر رفح.

وكانت قد أفادت تقارير فلسطينية بأنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية من قبل إسرائيل، بإلغاء تنسيق مغادرة الدفعة الثالثة من المرضى التي كان من المقرر خروجها من غزة لتلقي العلاج.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، أن “مكتب منظمة الصحة العالمية أبلغهم بإلغاء تنفيذ سفر المرضى والجرحى، رغم استكمال جميع الإجراءات وتجهيزهم في مستشفى الهلال الأحمر بمدينة خان يونس”.

وأضاف أن المعبر، ومنذ إعادة فتحه يوم الاثنين، شهد مغادرة 50 مريضاً ومصاباً فقط، بمن فيهم مرافقيهم؛ حيث غادر في اليوم الأول 7 مرضى مع مرافقيهم، وفي اليوم الثاني 16 آخرون مع مرافقيهم.

واعتبر أن هذا الإلغاء يأتي في سياق “المماطلة وفرض العراقيل من قبل الاحتلال على سفر المرضى”، مشيراً إلى أن نحو 18,500 مريض وجريح بحاجة إلى تلقي العلاج في الخارج.

4 أطفال من بين قتلى القصف الإسرائيلي على غزة فجر الأربعاء

وميدانياً، قُتل 18 فلسطينياً بينهم أربعة أطفال جراء قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على غزة فجر الأربعاء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية.

فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ “ضربات دقيقة” من الجو والبر، رداً على إطلاق نار على قواته أصاب ضابطاً بجروح خطيرة في شمال القطاع.

ومنذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قُتل 529 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 1460 آخرين.

وجاءت هذه الموجة الأخيرة من التصعيد الميداني بعد أيام من إعادة إسرائيل فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر بصورة محدودة.

“السلطة الفلسطينية لن تشارك في إدارة قطاع غزة”

والثلاثاء، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أن السلطة الفلسطينية لن تكون “بأي شكل من الأشكال” جزءاً من إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وبدأ المبعوث الأمريكي زيارته لإسرائيل يوم الثلاثاء والتقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي ديفيد برنياع ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير.

وقال مكتب نتنياهو في بيان عقب انتهاء الاجتماع، إن “رئيس الوزراء أوضح أن السلطة الفلسطينية لن تشارك في إدارة قطاع غزة بأي شكل من الأشكال”.

وبموجب خطة وقف إطلاق النار في غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يُحسم دور السلطة الفلسطينية التي كانت تدير القطاع حتى عام 2007، في مرحلة ما بعد الحرب.

ومن المقرر أن توكل إدارة الشؤون اليومية في الأراضي الفلسطينية بصورة انتقالية إلى أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة المؤلفة من 15 عضواً، والخاضعة لسلطة “مجلس السلام” برئاسة ترامب، إلى أن تنفذ السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس برنامج إصلاحات.

مقتل فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة

وفي الضفة الغربية المحتلة، قُتل فلسطيني وجُرح ثلاثة برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة أريحا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان، إن “الشاب سعيد نائل سعيد الشيخ -24 عاماً- استشهد عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة أريحا”، مشيرة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.

من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن جنوداً تابعين له أطلقوا النار بعد تعرضهم لإلقاء “حجارة”.

وقال في بيان إن جنوداً “حددوا عدداً من الإرهابيين الذين ألقوا الحجارة على القوات” الإسرائيلية خلال تنفيذها عملية في منطقة أريحا.

وأضاف “رد الجنود بالذخيرة الحية، حيث تم القضاء على إرهابي واحد وتحديد إصابات في صفوف الإرهابيين الآخرين”.

ومنذ بدء حرب غزة، قُتل أكثر من 1033 فلسطينياً في الضفة الغربية على أيدي جنود أو مستوطنين إسرائيليين، وفقاً لإحصاءات وكالة فرانس برس المستندة إلى بيانات من السلطة الفلسطينية.

وفي الفترة نفسها، قُتل ما لا يقل عن 45 إسرائيلياً، بينهم مدنيون وجنود، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية، وفقاً لما تعلنه إسرائيل.

