بالصور: عملية أمنية في الهرمل وبعلبك تكشف مخازن سلاح ومخدرات

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

تستمر الوحدات العسكرية في تنفيذ مهماتها في مختلف المناطق اللبنانية لتوقيف المطلوبين والمخلين بالأمن، في هذا السياق، دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة الدورة – الهرمل، وأوقفت المواطن (ح.ح.) لإطلاقه النار باتجاه أحد الأشخاص وإصابته، وترويجه المخدرات، وضبطت في حوزته كمية من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون وأسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الدورة – الهرمل المواطن (ع.ج.) لارتكابه عدة جرائم منها ترويج المخدرات، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات والأسلحة الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة رأس العين – بعلبك المواطن (م.ج.) لاتجاره بالأسلحة الحربية وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص

