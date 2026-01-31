اقتراب مذنب من الأرض في حدث فلكي لافت

أفاد مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو بأن المذنب C/2024 E1 (Wierzchoś) من المتوقع أن يقترب من كوكب الأرض خلال شهر فبراير/ شباط المقبل، في حدث فلكي لافت.

وأوضح أحد خبراء المركز، في تصريحات لوكالة «نوفوستي» الروسية، أن المذنب سيصل إلى أقرب نقطة له من الأرض يوم 17 فبراير/ شباط، إلا أن لمعانه الضعيف سيجعل رصده صعبًا، حيث لن يتمكن المراقبون في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية من مشاهدته إلا باستخدام التلسكوبات، إذ سيظهر فوق خط الأفق بشكل محدود.

وأضاف الخبير أن المذنب سيكون مرئيًا أيضًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، خاصة فوق خطوط العرض الشمالية، لكنه لن يكون سهل الرصد، إذ يظهر بعد نحو ساعة من غروب الشمس، وعلى ارتفاع منخفض جدًا فوق الأفق الجنوبي الغربي.

ويُذكر أن هذا المذنب اكتشفه عالم الفلك البولندي كاسبر فيرزخوس في الثالث من مارس عام 2024، لافتين إلى أن المذنب C/2024 E1 يتحرك في مدار شديد الانحراف، ومن المتوقع أن يغادر النظام الشمسي دون أن يعود إليه مرة أخرى.

وكان المذنب قد مر بأقرب نقطة له من الشمس في العشرين من يناير الماضي، عندما كان على مسافة تقدر بنحو 0.566 وحدة فلكية، أي ما يعادل تقريبًا 85 مليون كيلومتر عن الشمس.

